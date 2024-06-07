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Байден извинился перед Зеленским за задержку с поставками Украине оружия

Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за многомесячную задержку в поставке военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press и CNN.

Соответствующее заявление Байден сделал во время переговоров с Зеленским в Париже 7 июня. Оба президента прибыли во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Это событие также получило название День Д.

Байден сказал Зеленскому, что он извиняется перед украинским народом за тот период, когда военная помощь не поступала.

"Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это",  сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что американский народ поддерживает Украину в долгосрочной перспективе.

"Вы знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться способом, который просто удивителен, просто великолепен - и мы не собираемся вас оставлять", - сказал он.

 

Помощь Украине от США

Стоит отметить, что США являются одним из лидеров в предоставлении Украине военной помощи. Вашингтон передал украинской армии дальнобойные ракеты, реактивные системы залпового огня, танки, боеприпасы, другую военную технику, технологии и амуницию.

Однако в 2023 году США приостановили предоставление Украине помощи, поскольку Конгресс не мог принять соответствующий законопроект. Поставки оружия возобновились весной 2024 года.

Сегодня, 7 июня, президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 225 млн долларов.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВоенная помощь