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Байден переговорил с Пелоси после ее беседы с Зеленским в Киеве, - Белый дом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден переговорил со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси после ее визита в Киев и беседы с президентом Украины владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

При этом в Администрации Байдена не огласили подробностей об их разговоре.

Так, Пелоси встретилась с американским президентом до его визита 3 мая в Алабаму, чтобы посетить предприятие Lockheed Martin, которое производит противотанковые ракеты Javelin и другое оружие, которые Штаты поставляют Украине.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой в программе "На этой неделе", встреча Пелоси с Зеленским в Киеве была еще одним признаком "очень, очень сильной поддержки" нашей страны перед лицом российской полномасштабной агрессии.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что беседа с Нэнси Пелоси длилась четыре часа. В ее ходе обсуждался вопрос поддержки Украины со стороны США и ленд-лиз.

Добавим также, что спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси раскрыла темы, которые обсудила с президентом Зеленским 1 мая.

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