Байден переговорил с Пелоси после ее беседы с Зеленским в Киеве, - Белый дом

В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден переговорил со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси после ее визита в Киев и беседы с президентом Украины владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

При этом в Администрации Байдена не огласили подробностей об их разговоре.

Так, Пелоси встретилась с американским президентом до его визита 3 мая в Алабаму, чтобы посетить предприятие Lockheed Martin, которое производит противотанковые ракеты Javelin и другое оружие, которые Штаты поставляют Украине.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой в программе "На этой неделе", встреча Пелоси с Зеленским в Киеве была еще одним признаком "очень, очень сильной поддержки" нашей страны перед лицом российской полномасштабной агрессии.