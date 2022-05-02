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Байден переговорив з Пелосі після її бесіди з Зеленським у Києві, - Білий дім

Фото: президент України Володимир Зеленський та спікер Палати представників США Ненсі Пелосі (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден переговорив зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі після її візиту до Києва і бесіди з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

При цьому в Адміністрації Байдена не оголосили подробиць про їхню розмову.

Так, Пелосі зустрілася з американським президентом до його візиту 3 травня в Алабаму, щоб відвідати підприємство Lockheed Martin, яке виробляє протитанкові ракети Javelin та іншу зброю, які Штати постачають Україні.

За словами посла України в США Оксани Маркарової в програмі "На цьому тижні", зустріч Пелосі з Зеленським у Києві була ще однією ознакою "дуже, дуже сильної підтримки" нашої країни перед обличчям російської повномасштабної агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що бесіда з Ненсі Пелосі тривала чотири години. В її ході обговорювалося питання підтримки України з боку США і ленд-ліз.

Додамо також, що спікер Палати представників Конгресу США Пелосі розкрила теми, які обговорила з президентом Зеленським 1 травня.

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