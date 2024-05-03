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Байден у передвиборчий період має намір менше говорити про війну в Україні, - Politico

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Команда президента США Джо Байдена має намір зробити так, щоб постійна прихильність Сполучених Штатів війні в Україні не привертала уваги під час його передвиборчої компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, справа демократії залишиться центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена - як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України та Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти.

Тому помічники Білого дому та кампанії заявили, що не очікують найближчими місяцями невпинних піар-акцій на підтримку війни в Україні.

"Тепер, коли Конгрес ухвалив додаткові асигнування, це питання, природно, стало менш актуальним", - зазначив співрозмовник видання.

Тема України звучатиме для критики Трампа, а також у рамках загального акценту Байдена на його відданості демократії. Однак закликів до більшої підтримки України найближчими місяцями очікувати точно не варто.

Вибори у США

Вибори президента США призначено на 5 листопада. Основними кандидатами на пост глави держави є чинний президент Джо Байден і його попередник Дональд Трамп.

Оскільки до дня голосування залишилося зовсім небагато часу, а прямого спілкування між кандидатами поки що немає, найбільші американські медіакомпанії заявили про своє бажання провести дебати між кандидатами напередодні виборів.

Водночас Байден заявив, що не проти участі в дебатах.

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