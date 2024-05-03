Байден у передвиборчий період має намір менше говорити про війну в Україні, - Politico

За даними видання, справа демократії залишиться центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена - як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України та Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти.

Тому помічники Білого дому та кампанії заявили, що не очікують найближчими місяцями невпинних піар-акцій на підтримку війни в Україні.

"Тепер, коли Конгрес ухвалив додаткові асигнування, це питання, природно, стало менш актуальним", - зазначив співрозмовник видання.

Тема України звучатиме для критики Трампа, а також у рамках загального акценту Байдена на його відданості демократії. Однак закликів до більшої підтримки України найближчими місяцями очікувати точно не варто.