Байден в предвыборный период намерен меньше говорить о войне в Украине, - Politico

Команда президента США Джо Байдена намерена сделать так, чтобы постоянная приверженность Соединенных Штатов войне в Украине не привлекала внимания во время его предвыборной компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, дело демократии останется центральным компонентом предвыборной кампании Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования.
Поэтому помощники Белого дома и кампании заявили, что не ожидают в ближайшие месяцы неустанных пиар-акций в поддержку войны в Украине.
"Теперь, когда Конгресс принял дополнительные ассигнования, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным", - отметил собеседник издания.
Тема Украины будет звучать для критики Трампа, а также в рамках общего акцента Байдена на его преданности демократии. Однако призывов к большей поддержке Украины в ближайшие месяцы ожидать точно не стоит.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Основными кандидатами на пост главы государства являются действующий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.
Поскольку до дня голосования осталось совсем немного времени, а прямого общения между кандидатами пока нет, крупнейшие американские медиакомпании заявили о своем желании провести дебаты между кандидатами в преддверии выборов.
В то же время Байден заявил, что не против участия в дебатах.
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