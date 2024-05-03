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Байден в предвыборный период намерен меньше говорить о войне в Украине, - Politico

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Команда президента США Джо Байдена намерена сделать так, чтобы постоянная приверженность Соединенных Штатов войне в Украине не привлекала внимания во время его предвыборной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, дело демократии останется центральным компонентом предвыборной кампании Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования. 

Поэтому помощники Белого дома и кампании заявили, что не ожидают в ближайшие месяцы неустанных пиар-акций в поддержку войны в Украине.

"Теперь, когда Конгресс принял дополнительные ассигнования, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным", - отметил собеседник издания. 

Тема Украины будет звучать для критики Трампа, а также в рамках общего акцента Байдена на его преданности демократии. Однако призывов к большей поддержке Украины в ближайшие месяцы ожидать точно не стоит. 

Выборы в США

Выборы президента США назначены на 5 ноября. Основными кандидатами на пост главы государства являются действующий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.

Поскольку до дня голосования осталось совсем немного времени, а прямого общения между кандидатами пока нет, крупнейшие американские медиакомпании заявили о своем желании провести дебаты между кандидатами в преддверии выборов.

В то же время Байден заявил, что не против участия в дебатах.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВыборы в СШАВойна в УкраинеВойна России против Украины