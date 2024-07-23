Байден передав повноваження щодо закону про підтримку України Мінфіну та Держдепу США

Нагадаємо, що 21 липня Байден заявив, що відмовляється переобиратися на другий президентський термін. Замість себе кандидатом на посаду президента США він запропонував віцепрезидента Камалу Гарріс.

Після цих новин деякі республіканці закликали Байдена достроково піти у відставку. Але 22 липня він повідомив, що залишиться президентом США до закінчення свого терміну. Відповідну заяву Байден опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter).

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