Байден передал полномочия по закону о поддержке Украины Минфину и Госдепу США

Напомним, что 21 июля Байден заявил, что отказывается переизбираться на второй президентский срок. Вместо себя кандидатом на пост президента США он предложил вице-президента Камалу Харрис.

После этих новостей некоторые республиканцы призывали Байдена досрочно уйти в отставку. Но 22 июля он сообщил, что останется президентом США до истечения своего срока. Соответствующие заявление Байден опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter).

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