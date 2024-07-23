Байден передал полномочия по закону о поддержке Украины Минфину и Госдепу США

Президент США Джо Байден передал свои полномочия по закону о поддержки Украины Минфину и Госдепартаменту Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Согласно распоряжению, Байден делегирует министру финансов США Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену свои функции и полномочия, которые предусмотрены определенными разделами закона "о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев".
Этот закон, ранее принятый в США, предусматривает, в частности, возможность конфисковать замороженные российские активы на восстановление Украины.
Напомним, что 21 июля Байден заявил, что отказывается переизбираться на второй президентский срок. Вместо себя кандидатом на пост президента США он предложил вице-президента Камалу Харрис.
После этих новостей некоторые республиканцы призывали Байдена досрочно уйти в отставку. Но 22 июля он сообщил, что останется президентом США до истечения своего срока. Соответствующие заявление Байден опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.