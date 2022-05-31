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Байден передасть Україні ракетні системи з дальністю близько 65 км, - WSJ

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Вашингтон, Вівторок 31 травня 2022 19:03
Байден передасть Україні ракетні системи з дальністю близько 65 км, - WSJ Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні керовану реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) з ракетами дальністю понад 40 миль (близько 65 кілометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Видання з посиланням на джерела в адміністрації Байдена зазначає, що Київ запросив зброю більшої дальності для ураження російських цілей. Керовані РСЗВ в цьому випадку мають дальність ураження цілей приблизно в два рази більше, ніж у гаубиць M777, які були відправлені раніше.

Мета відправки керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS) полягає в тому, щоб посилити вогневу міць України на Донбасі, не дозволяючи вести вогонь по російській території.

При цьому видання зазначає, що поставляються ракети мають набагато меншу дальність дії, ніж армійська тактична система, здатна бити на 300 кілометрів. Очікується, що вони можуть прибути до України протягом декількох тижнів, навчання військових займе не менше 10 днів. Ракети будуть запускатися з колісної установки, яка називається High Mobility Artillery Rocket System (HMARS).

Очікується, що адміністрація Байдена оголосить про своє рішення на цьому тижні.

Нагадаємо, напередодні Байден заявив, що США не постачатимуть українській стороні далекобійні ракети для РСЗВ.

Посол України Оксана Маркарова запевнила, що це не означає відмову від поставок американських універсальних систем залпового вогню.

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