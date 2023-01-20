Байден про передачу ЗСУ танків Leopard 2: Україна отримає всю необхідну допомогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Україна отримає всю необхідну допомогу", - зазначив президент США, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи він підтримує наміри Польщі відправити танки німецького виробництва в Україну.

Зазначимо, що сьогодні на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася восьма зустріч із оборони України. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для України пріоритетом залишається наступальне озброєння та ППО.

Проте за результатами засідання так і не було ухвалено спільне рішення щодо надання Україні німецьких танків "Леопард". Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що у "Рамштайні" були голоси "за" та "проти" цього рішення, але також пообіцяв переглянути запаси танків країни.

Нагадаємо, раніше голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що допоможе Україні звільнити якнайбільше територій цього року.

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