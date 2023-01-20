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Байден о передаче ВСУ танков Leopard 2: Украина получит всю необходимую помощь

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден прокомментировал передачу Польшей Украине танков Leopard 2 немецкого производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Украина получит всю необходимую помощь", - отметил президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он намерения Польши отправить танки немецкого производства в Украину.

Отметим, что сегодня на авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла восьмая встреча по обороне Украины. Министр обороны Алексей Резников заявил, что для Украины приоритетом остается наступательное вооружение и ПВО.

Однако по результатам заседания так и не было принято совместное решение о предоставлении Украине немецких танков "Леопард". Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что в "Рамштайне" были голоса "за" и "против" этого решения, но также пообещал пересмотреть запасы танков страны.

Напомним, ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что поможет Украине освободить как можно больше территорий в текущем году.

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