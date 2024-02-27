Байден озвучив нові терміни початку перемир'я у Секторі Газа

"Мій радник з національної безпеки каже мені, що вони (переговори. - ред.) близькі, вони близькі, вони ще не закінчені. Я сподіваюся, що до наступного понеділка (4 березня. - ред.) ми матимемо припинення вогню", - сказав Байден у понеділок в Нью-Йорку.

Заява глави Білого дому пролунала за день до праймеріз Демократичної партії в Мічигані, ключовому штаті, де він сподівається переобратися на другий термін на виборах у листопаді цього року. Хоча у нього немає серйозних конкурентів на номінацію, критики його ізраїльської політики заохочують виборців обирати в бюлетені варіант "не підтримую", щоб покарати його за цю позицію.

Через своє ставлення до війни між Ізраїлем іта ХАМАСом, Байден зіткнувся з негативною реакцією з боку мусульманських і арабських американців, а також деяких молодих виборців і прогресистів.

Мирні переговори Ізраїлю з угрупуванням ХАМАС

На початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Однак США тиснуть на Нетаньягу з вимогою відкласти наступний етап військової операції, доки він не надасть детальних планів щодо захисту цивільного населення. За даними підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоров'я, внаслідок бойових дій у Секторі Газа загинули понад 29 тисяч людей.

Хоча Байден підтримав право Ізраїлю на самооборону, він також закликав його уряд зробити більше, щоб уникнути загибелі цивільного населення.

Останні переговори про припинення вогню провалилися два тижні тому, коли Нетаньягу відкинув як "марення" пропозицію ХАМАСу про перемир'я на 4 з половиною місяці, яка мала б завершитися виведенням ізраїльських військ.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван у неділю, 25 жовтня, заявив що представники Ізраїлю, США, Єгипту і Катару під час зустрічі в Парижі домовилися про "широкі контури" угоди про звільнення заручників в обмін на тимчасове припинення вогню.

В Ізраїлі пригрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до початку Рамадану (10 березня).

Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху.

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