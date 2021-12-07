Байден отверг требования России о гарантиях невступления Украины в НАТО, - Госдеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд во время выступления в Сенате .

"Байден кристально ясно заявил Путину, что вопрос о том, кто присоединится к НАТО - это вопрос, который решает только НАТО, вопрос, который решают страны-кандидаты. Ни одна другая сила не будет и не может иметь право вето или голоса при принятии этих решений", - пояснила Нуланд.