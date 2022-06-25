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Байден отправляется в Европу на саммиты G7 и НАТО

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден в субботу отправляется в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО. В поездке к главе Белого дома присоединится госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Встреча лидеров G7 пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в немецкой Баварии.

Саммит НАТО состоится 28-30 июня в Мадриде. Одной из ключевых тем обоих мероприятий, как ожидается, станет вторжение России в Украину, а также вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

На саммите могут обсудить расширение военной помощи Киеву. Лидеры G7 также обсудят усиление санкций, инфляцию и продовольственный кризис.

В рамках поездки у Байдена запланированы двусторонние встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Испании Педро Санчесом и испанским королем Филиппом.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский тоже примет участие в саммите НАТО. Ожидается, что он выступит в режиме видеконференции.

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Джозеф Байден