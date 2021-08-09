Байден не откажется от вывода войск из Афганистана на фоне наступления талибов, - NYT

Президент США Джо Байден и его советники не намерены менять планы по выводу войск из Афганистана, несмотря на наступление талибов . За сутки группировка захватила три административных центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В воскресенье Байдена ознакомили с развитием событий в Афганистане, однако его позиция осталась неизменной.

Советники Байдена контактировали с посольством США в Кабуле, высокопоставленные чиновники в Пентагоне также совершили ряд телефонных звонков, сообщает источник NYT.

Он отметил, что преобладающая стратегия США - продолжить вывод войск, как это было запланировано. При этом он отметил, что Минобороны США готово предоставить ресурсы, если в них возникнет потребность.