Байден не откажется от вывода войск из Афганистана на фоне наступления талибов, - NYT

Президент США Джо Байден и его советники не намерены менять планы по выводу войск из Афганистана, несмотря на наступление талибов. За сутки группировка захватила три административных центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
В воскресенье Байдена ознакомили с развитием событий в Афганистане, однако его позиция осталась неизменной.
Советники Байдена контактировали с посольством США в Кабуле, высокопоставленные чиновники в Пентагоне также совершили ряд телефонных звонков, сообщает источник NYT.
Он отметил, что преобладающая стратегия США - продолжить вывод войск, как это было запланировано. При этом он отметил, что Минобороны США готово предоставить ресурсы, если в них возникнет потребность.
Ранее США направили в Афганистан бомбардировщики для борьбы с талибами.
Напомним, недавно талибы захватили столицу афганской провинции Нимроз город Зарандж, во время атаки был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.