RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден не відмовиться від виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів, - NYT

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден і його радники не мають наміру змінювати плани з виведення військ з Афганістану, незважаючи на наступ талібів. За добу угруповання захопило три адміністративні центри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У неділю Байдена ознайомили з розвитком подій в Афганістані, проте його позиція залишилася незмінною.

Радники Байдена контактували з посольством США в Кабулі, високопоставлені чиновники в Пентагоні також здійснили низку телефонних дзвінків, повідомляє джерело NYT.

Воно зазначило, що переважна стратегія США - продовжити виведення військ, як це було заплановано. При цьому він зазначив, що Міноборони США готове надати ресурси, якщо в них виникне потреба.

Раніше США направили до Афганістану бомбардувальники для боротьби з талібами.

Нагадаємо, нещодавно таліби захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж, під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан