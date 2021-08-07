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США направили в Афганистан бомбардировщики для борьбы с талибами

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Вашингтон, Суббота 07 августа 2021 20:19
США направили в Афганистан бомбардировщики для борьбы с талибами Фото: США направили в Афганистан бомбардировщики для борьбы с талибами (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

США пытается помочь афганским военным остановить наступление боевиков движения "Талибан". Страна отправила в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

"Пентагон вынужден активизировать ежедневные боевые вылеты. Не только для того, чтобы остановить талибов, но и для помощи борющимся афганским военно-воздушным силам",- пишет издание.

По информации СМИ, B-52 Stratofortress вылетели в Афганистан с американской авиабазы в Катаре.

Однако количество самолетов не указано. Известно, что бомбардировщики нанесут удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.

Напомним, недавно талибы захватили столицу афганской провинции Нимроз город Зарандж, во время атаки был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.

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Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан
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