Байден отказался проводить предвыборные митинги

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что отказывается от проведения предвыборных митингов до самых выборов в ноябре 2020 года. Свое решение политик объяснил желанием защитить себя и избирателей от коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги", - сказал он.

Политик отметил, что предвыборная кампания 2020 года - "самая странная в новейшей истории".

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

Напомним, в начале июня демократы официально выдвинули Байдена в президенты США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может проиграть президентские выборы в стране из-за голосования по почте, которое могут провести в ряде штатов из-за пандемии.