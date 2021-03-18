Байден отказался комментировать возможность разговора с Путиным

Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, планирует ли он проводить новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Новый разговор предложил президент России.
Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге Байдена в Белом доме.
После окончания своего выступления, посвященного ситуации с вакцинацией от коронавируса в США, американский президент проигнорировал вопрос прессы. Одним из первых был вопрос, согласен ли он на предложенный Путиным разговор.
Байден не ответил ни на один из вопросов журналистов и просто вышел из зала, где проходил его брифинг.
Недавно президент США назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы. Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" в пятницу или понедельник, 19 или 22 марта. Однако российский президент хочет, чтобы разговор с Байденом проходил в прямом эфире.
В российском МИД уже заявили о подготовке к новому разговору Путина с Байденом, однако в Белом доме не подтверждают таких планов. В частности, пресс-секретарь Белого дома заявила, что завтра Байден будет занят.
Добавим, Путин отреагировал на то, что Байден назвал его убийцей словами "кто обзывается, сам так называется".