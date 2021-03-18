UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден отказался комментировать возможность разговора с Путиным

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, планирует ли он проводить новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Новый разговор предложил президент России.

Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге Байдена в Белом доме.

После окончания своего выступления, посвященного ситуации с вакцинацией от коронавируса в США, американский президент проигнорировал вопрос прессы. Одним из первых был вопрос, согласен ли он на предложенный Путиным разговор.

Байден не ответил ни на один из вопросов журналистов и просто вышел из зала, где проходил его брифинг.

Недавно президент США назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы. Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" в пятницу или понедельник, 19 или 22 марта. Однако российский президент хочет, чтобы разговор с Байденом проходил в прямом эфире.

В российском МИД уже заявили о подготовке к новому разговору Путина с Байденом, однако в Белом доме не подтверждают таких планов. В частности, пресс-секретарь Белого дома заявила, что завтра Байден будет занят.

Добавим, Путин отреагировал на то, что Байден назвал его убийцей словами "кто обзывается, сам так называется".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден
Читайте также
США рассматривают возможность дополнительных санкций против "Северного потока-2", - Bloomberg
Россия после слов Байдена отзывает посла. Хочет пересмотреть отношения с США
Прогноз погоды