Байден відмовився коментувати можливість розмови з Путіним

Президент США Джо Байден відмовився відповісти на питання, чи планує він проводити нову розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Нову розмову запропонував президент Росії.
Про це йшлося на сьогоднішньому брифінгу Байдена в Білому домі.
Після закінчення свого виступу, присвяченого ситуації з вакцинацією від коронавірусу в США, американський президент проігнорував питання преси. Одним з перших було питання, чи згоден він на запропоновану Путіним розмову.
Байден не відповів на жодне з питань журналістів та просто вийшов з зали, де проходив його брифінг.
Нещодавно президент США назвав Путіна вбивцею та пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори. Путін запропонував Байдену "продовжити дискусію" у п'ятницю або понеділок, 19 чи 22 березня. Однак російський президент хоче, щоб розмова з Байденом проходила в прямому ефірі.
У російському МЗС вже заявили про підготовку до нової розмови Путіна з Байденом, однак у Білому домі не підтверджують таких планів. Зокрема, прес-секретар Білого дому заявила, що завтра Байден буде зайнятий.
Додамо, Путін відреагував на те, що Байден назвав його вбивцею словами "хто обзивається, сам так називається".