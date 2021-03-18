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Байден відмовився коментувати можливість розмови з Путіним

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден відмовився відповісти на питання, чи планує він проводити нову розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Нову розмову запропонував президент Росії.

Про це йшлося на сьогоднішньому брифінгу Байдена в Білому домі.

Після закінчення свого виступу, присвяченого ситуації з вакцинацією від коронавірусу в США, американський президент проігнорував питання преси. Одним з перших було питання, чи згоден він на запропоновану Путіним розмову.

Байден не відповів на жодне з питань журналістів та просто вийшов з зали, де проходив його брифінг.

Нещодавно президент США назвав Путіна вбивцею та пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори. Путін запропонував Байдену "продовжити дискусію" у п'ятницю або понеділок, 19 чи 22 березня. Однак російський президент хоче, щоб розмова з Байденом проходила в прямому ефірі.

У російському МЗС вже заявили про підготовку до нової розмови Путіна з Байденом, однак у Білому домі не підтверджують таких планів. Зокрема, прес-секретар Білого дому заявила, що завтра Байден буде зайнятий.

Додамо, Путін відреагував на те, що Байден назвав його вбивцею словами "хто обзивається, сам так називається".

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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
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