ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден осудил решение Турции выйти из конвенции по защите женщин

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 21 марта 2021 20:03
Байден осудил решение Турции выйти из конвенции по защите женщин Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Джо Байден разочарован решением Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите женщин. По словам Байдена, гендерное насилие затрагивает каждую страну мира.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден назвал выход Турции из Стамбульской конвенции "обескураживающим шагом".

"Страны должны работать над укреплением и возобновлением своих обязательств по прекращению насилия в отношении женщин, не отвергая международные договоры, направленные на защиту женщин и привлечение к ответственности виновных. Это обескураживающий шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всем мире", - заявил Байден.

Он призвал страны "делать больше для создания обществ, в которых женщины могут вести свою жизнь без насилия".

Напомним, в субботу, 20 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции по защите женщин.

Позже в Европейском союзе выразили сожаление и непонимание, и призвали Турцию пересмотреть решение о выходе из Стамбульской конвенции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Турция женщины
NEWS
Украину накроют снегопады: куда вернется зима
Украину накроют снегопады: куда вернется зима
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине