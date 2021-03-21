Байден осудил решение Турции выйти из конвенции по защите женщин
Президент США Джо Байден разочарован решением Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите женщин. По словам Байдена, гендерное насилие затрагивает каждую страну мира.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден назвал выход Турции из Стамбульской конвенции "обескураживающим шагом".
"Страны должны работать над укреплением и возобновлением своих обязательств по прекращению насилия в отношении женщин, не отвергая международные договоры, направленные на защиту женщин и привлечение к ответственности виновных. Это обескураживающий шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всем мире", - заявил Байден.
Он призвал страны "делать больше для создания обществ, в которых женщины могут вести свою жизнь без насилия".
Напомним, в субботу, 20 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции по защите женщин.
Позже в Европейском союзе выразили сожаление и непонимание, и призвали Турцию пересмотреть решение о выходе из Стамбульской конвенции.