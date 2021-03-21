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Байден засудив рішення Туреччини вийти з конвенції щодо захисту жінок

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 21 березня 2021 20:03
Байден засудив рішення Туреччини вийти з конвенції щодо захисту жінок Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент США Джо Байден розчарований рішенням Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок. За словами Байдена, гендерне насильство зачіпає кожну країну світу.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Байден назвав вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції "бентежним кроком".

"Країни повинні працювати над зміцненням і відновленням своїх зобов'язань щодо припинення насильства щодо жінок, не відкидаючи міжнародні договори, спрямовані на захист жінок і залучення до відповідальності винних. Це несподіваний крок назад для міжнародного руху за припинення насильства щодо жінок у всьому світі", - заявив Байден.

Він закликав країни "робити більше для створення товариств, в яких жінки можуть вести своє життя без насильства".

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про вихід країни зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок.

Пізніше в Європейському союзі висловили співчуття і нерозуміння, і закликали Туреччину переглянути рішення про вихід зі Стамбульської конвенції.

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