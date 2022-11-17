Байден оскаржив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі

Президент США Джо Байден оскаржив заяву президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала у Польщі, не є українським походженням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Це не доказ", - сказав Байден журналістам у Білому домі після повернення з поїздки до Азії.
Нагадаємо, інцидент стався 15 листопада, коли Росія випустила десятки ракет містами по всій Україні.
Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що ракета впала на Пшеводів, село приблизно за 6 км від кордону з Україною. Двоє жертв були чоловіками, які знаходилися поряд із майданчиком для зважування зерна.
У Польщі та країнах НАТО вважають, що це була ракета українського ППО. При цьому відповідальність покладається виключно на Росію.
Водночас президент України Володимир Зеленський 16 листопада заявив, що ракета була не українською.
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