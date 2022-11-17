UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден оскаржив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден оскаржив заяву президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала у Польщі, не є українським походженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це не доказ", - сказав Байден журналістам у Білому домі після повернення з поїздки до Азії.

Нагадаємо, інцидент стався 15 листопада, коли Росія випустила десятки ракет містами по всій Україні.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що ракета впала на Пшеводів, село приблизно за 6 км від кордону з Україною. Двоє жертв були чоловіками, які знаходилися поряд із майданчиком для зважування зерна.

У Польщі та країнах НАТО вважають, що це була ракета українського ППО. При цьому відповідальність покладається виключно на Росію.

Водночас президент України Володимир Зеленський 16 листопада заявив, що ракета була не українською.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденСполучені Штати АмерикиВолодимир Зеленський