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Байден определился с новыми министрами, - CNN

Автор: РБК-Украина

Новоизбранный президент США Джо Байден намерен объявить ключевых министров в новой администрации в течение следующей недели. В частности, уже есть готовый кандидат на пост министра финансов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника в штабе Байдена-Харрис.

Предварительно министром финансов может стать Лейл Брейнард, которая сейчас является одним из членов Совета управляющих Федерального резерва.

"Джо Байден ускорил процесс отбора своего кабинета и планирует объявить о первых несколько ключевых назначений на следующей неделе", - говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что бывший президент США Барак Обама лоббирует на должность госсекретаря страны свою бывшую советницу по национальной безопасности Сьюзан Райс. Демократическая партия изначально рассматривала Райс в качестве возможного вице-президента.

А газета The Washington Post писала, что команда Джо Байдена рассматривает возможность назначения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон постпредом США при ООН.

Напомним, 7 ноября Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп заявил о готовности подать в суд.

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