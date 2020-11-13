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Клинтон может стать постпредом США при ООН, - Washington Post

Вашингтон, Пятница 13 ноября 2020 09:10
Клинтон может стать постпредом США при ООН, - Washington Post
Фото: Джо Байден (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Команда объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена рассматривает возможность назначения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон постпредом США при ООН. Этот вопрос обсуждают.

Об этом сообщает The Washington Post.

Таким образом Байден пытается подчеркнуть важность этой должности в его администрации и повысить авторитет ООН на фоне снизившегося глобального сотрудничества и роли США на мировой арене.

Клинтон была кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в 2016 году и проиграла Трампу.

Кроме того, команда Байдена рассматривает возможность назначения бывшего начальника штаба Байдена Стива Ричетти, бывшего сенатора от штата Делавэр Теда Кауфмана и экс-советника по национальной безопасности Том Донилона на должности старших советников.

Напомним, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен продолжать судиться.

Байден планирует в среду встретиться с советниками, которые помогают ему подготовиться к вступлению в должность 20 января 2021 года.

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Новости Украины В мире ООНХиллари КлинтонДжозеф Байден

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