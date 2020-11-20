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Байден визначився з новими міністрами, - CNN

Автор: РБК-Україна

Новообраний президент США Джо Байден має намір оголосити ключових міністрів у новій адміністрації протягом наступного тижня. Зокрема, уже є готовий кандидат на посаду міністра фінансів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновника в штабі Байдена-Гарріс.

Попередньо міністром фінансів може стати Лейл Брейнард, яка зараз є одним із членів Ради керуючих Федерального резерву.

Джо Байден прискорив процес відбору свого кабінету й планує оголосити про перші кілька ключових призначень наступного тижня, - йдеться в повідомленні.

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Раніш стало відомо, що колишній президент США Барак Обама лобіює на посаду держсекретаря країни свою колишню радницю з національної безпеки Сьюзан Райс. Демократична партія спочатку розглядала Райс як імовірного віце-президента.

А газета The Washington Post писала, що команда Джо Байдена розглядає можливість призначення колишнього держсекретаря США Хілларі Клінтон постпредом США при ООН.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

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