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Байден определился с кандидатурой посла в России: кто им станет

Фото: Линн Трейси (facebook.com/WoodrowWilsonHouse)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден предложит кандидатуру Линн Трейси на должность посла в России. Линн может стать первой женщиной-послом Соединенных Штатов в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Трейси на сегодняшний день является главой американской дипмиссии в Армении. Сообщается, что дипломат получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза, а с 1987 по 1990 год проживала в Москве.

Трейси работала в Пакистане и Казахстане, в 2001–2002 годах занимала должность референта по Грузии. С 2004 по 2006 год работала в дипломатическом представительстве в Казахстане. С 2006 по 2009 год была главой консульства США в Пакистане, получив по итогам этой командировки от имени тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон награду «За проявленный героизм». 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение.

После покушения была заместителем посла США в Туркменистане, также работала заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента.

Напомним, что 4 сентября Джон Дж. Салливан завершил свою работу на должности посла Соединенных Штатов в России и уехал из Москвы.

Также сообщалось, что В США в ДТП погибла Сара Джоан Лангенкамп. Она была сотрудницей американского посольства в Украине.

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