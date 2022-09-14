Байден визначився з кандидатурою посла в Росії: хто ним стане

Трейсі на сьогодні є главою американської дипмісії у Вірменії. Повідомляється, що дипломат здобула ступінь бакалавра з дослідження Радянського Союзу, а з 1987 по 1990 Рік проживала в Москві.

Трейсі працювала в Пакистані і Казахстані, в 2001-2002 роках займала посаду референта по Грузії. З 2004 по 2006 рік працювала в дипломатичному представництві в Казахстані. З 2006 по 2009 рік була главою консульства США в Пакистані, отримавши за підсумками цього відрядження від імені тодішнього держсекретаря Хілларі Клінтон нагороду «за проявлений героїзм». 26 серпня 2008 року на неї було скоєно замах.

Після замаху була заступником посла США в Туркменістані, також працювала заступником помічника держсекретаря по Центральній Азії в Бюро у справах Південної і Центральної Азії Держдепартаменту.