Байден визначився з кандидатурою посла в Росії: хто ним стане

Президент США Джо Байден запропонує кандидатуру Лінн Трейсі на посаду посла в Росії. Лінн може стати першою жінкою-послом Сполучених Штатів в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трейсі на сьогодні є главою американської дипмісії у Вірменії. Повідомляється, що дипломат здобула ступінь бакалавра з дослідження Радянського Союзу, а з 1987 по 1990 Рік проживала в Москві.
Трейсі працювала в Пакистані і Казахстані, в 2001-2002 роках займала посаду референта по Грузії. З 2004 по 2006 рік працювала в дипломатичному представництві в Казахстані. З 2006 по 2009 рік була главою консульства США в Пакистані, отримавши за підсумками цього відрядження від імені тодішнього держсекретаря Хілларі Клінтон нагороду «за проявлений героїзм». 26 серпня 2008 року на неї було скоєно замах.
Після замаху була заступником посла США в Туркменістані, також працювала заступником помічника держсекретаря по Центральній Азії в Бюро у справах Південної і Центральної Азії Держдепартаменту.
Нагадаємо, що 4 вересня Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів у Росії і виїхав з Москви.
Також повідомлялося, що в США в ДТП загинула Сара Джоан Лангенкамп. Вона була співробітницею американського посольства в Україні.
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