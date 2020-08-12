Байден определился с кандидатом на пост вице-президента

Кандидат в президенты США Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис своим кандидатом на пост вице-президента. Он заявил, что гордится тем, что Харрис стала его партнером в этой кампании.

Об этом Байден написал в Twitter.

Он отметил, что гордится работой Харрис на посту генерального прокурора.

"Для меня честь сообщить, что я выбрал Камилу Харрис - бесстрашного бойца и одну из лучших государственных служащих страны в качестве своего напарника", - написал Байден.

Харрис поблагодарила Байдена за его выбор и заявила, что готова сделать все возможное, чтобы сделать его президентом США.

"Джо Байден может объединить американский народ, потому что он всю жизнь боролся за нас. И как президент он построит Америку, соответствующую нашим идеалам. Для меня большая честь присоединиться к нему в качестве кандидата от нашей партии на пост вице-президента и сделать все возможное, чтобы сделать его нашим главнокомандующим", - написала сенатор в Twitter.

Как пишет The Guardian, выбирая 55-летнюю Харрис, Байден выбрал потенциального преемника, который может стать первой женщиной-президентом страны.

Харрис - одна из самых видных чернокожих женщин в американской политике, привлекательная для представителей всего идеологического спектра партии. Она проработала шесть лет в качестве генерального прокурора Калифорнии, прежде чем попасть в Сенат в 2016 году.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Джо Байден может победить действующую власть на выборах с вероятностью 91%.

РБК-Украина писало, что согласно опросу Siena College и New York Times, Джо Байден обходит Дональда Трампа в общенациональной президентской гонке на 13%.