Байден визначився з кандидатом на пост віце-президента

Кандидат в президенти США Джо Байден вибрав сенатора Камалу Харріс своїм кандидатом на пост віце-президента. Він заявив, що пишається тим, що Харріс стала його партнером в цій кампанії.

Про це Байден написав в Twitter.

Він зазначив, що пишається роботою Харріс на посаді генерального прокурора.

"Для мене честь повідомити, що я вибрав Камілу Харріс - безстрашного бійця і одну з кращих державних службовців країни в якості свого напарника", - написав Байден.

Харріс подякувала Байдену за його вибір і заявила, що готова зробити все можливе, щоб зробити його президентом США.

"Джо Байден може об'єднати американський народ, тому що він все життя боровся за нас. І як президент він побудує Америку, відповідну нашим ідеалам. Для мене велика честь приєднатися до нього в якості кандидата від нашої партії на пост віце-президента і зробити все можливе, щоб зробити його нашим головнокомандувачем", - написала сенатор в Twitter.

Як пише The Guardian, вибираючи 55-річну Харріс, Байден вибрав потенційного наступника, який може стати першою жінкою-президентом країни.

Харріс - одна з чільних чорношкірих жінок в американській політиці, приваблива для представників всього ідеологічного спектру партії. Вона пропрацювала шість років в якості генерального прокурора Каліфорнії, перш ніж потрапити в Сенат в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти США Джо Байден може перемогти чинну владу на виборах з ймовірністю 91%.

РБК-Україна писало, що згідно з опитуванням Siena College і New York Times, Джо Байден обходить Дональда Трампа у загальнонаціональній президентських перегонах на 13%.