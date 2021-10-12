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Байден на онлайн-саммите G20 обсудил борьбу с терроризмом в Афганистане

Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден на онлайн-саммите G20 обсудил меры по борьбе с терроризмом в Афганистане. Лидеры "Большой двадцатки" подтвердили необходимость предоставления гуманитарной помощи афганцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Лидеры обсудили критически важную потребность в поддержании полной сосредоточенности на устойчивых усилиях по борьбе с терроризмом, в том числе в том, что касается угроз со стороны группировки "Исламское государство в Хорасане"", - говорится в заявлении.

Лидеры также подтвердили приверженность "предоставлению гуманитарной помощи напрямую народу Афганистана" и защите прав человека в этой стране. На саммите G20 также обсудили эвакуацию иностранцев, а также афганцев, которые помогали международной коалиции в ходе войны.

Отметим, на прошлой неделе террористы ИГ на севере Афганистана совершили теракт в мечети,в результате погибли десятки людей.

Напомним, Байден после вывода американских войск из Афганистана объявил эру "неотступной дипломатии" вместо периода "неотступной войны".

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Джозеф БайденАфганистан