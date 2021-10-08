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Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана

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Кабул, Пятница 08 октября 2021 23:00
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана Фото: ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв мечети на севере в Афганистане (twitter.com/AkhtarUllahBac1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики террористической группировки ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети в Кундузе на севере Афганистана. Талибы осудили и пообещали наказать совершивших теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NDТV.

По его данным, боевики ИГИЛ опубликовали в соцсетях заявление, в котором утверждают, что террорист-смертник группировки "привел в действие жилет со взрывчаткой среди толпы" прихожан шиитов в мечети.

Еще в одном заявлении террористов указывается, что подрывник - уйгур-мусульманин, которых, согласно утверждениям ИГИЛ, представители радикального движения "Талибан" обещали изгнать из Афганистана.

Теракт в мечети Кундуза в правительстве талибов осудили, обвинив ИГИЛ в попытке разжечь конфликты между шиитами и суннитами. Они также пообещали привлечь к ответственности организаторов нападения.

Фото: ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв мечети на севере в Афганистане (twitter.com/AkhtarUllahBac1)

Напомним, в пятницу террорист-смертник атаковал мечеть в провинции Кундуз. В результате нападения погибли не менее 46 человек, пострадали более 140.

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