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Байден объявил эру "безжалостной дипломатии" вместо периода "безжалостной войны"

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Нью-Йорк, Вторник 21 сентября 2021 17:27
Байден объявил эру "безжалостной дипломатии" вместо периода "безжалостной войны" Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

США после вывода войск из Афганистана открывают эру "безжалостной дипломатии" дипломатии вместо "безжалостной войны". Президент Джо Байден считает, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Генассамблее ООН.

По его словам, США намерены смотреть в будущее, а не "продолжать вести войны прошлого", поскольку на сегодня мир находится на переломном этапе истории.

"Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы сосредоточим наши взоры на том, чтобы направить ресурсы на решение проблем, которые являются ключами к нашему коллективному будущему", - отметил Байден.

Он уточнил, что мир должен сосредоточиться на победе над пандемией COVID, выходе из климатического кризиса и формировании новых правил в мировой торговле, технологиях и противодействию угрозам терроризма.

"Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане, и по мере того, как мы завершаем этот период безжалостной войны, мы открываем новую эру безжалостной дипломатии - использования силы нашей помощи в целях развития новых способов инвестировать во вдохновение людей по всему миру, обновление и защиту демократии", - добавил Байден.

Напомним, американская армия завершила выход из Афганистана 30 августа. Их вводили после терактов 11 сентября 2001 года, когда афганский "Талибан" отказался выдать террориста Усаму бен Ладена.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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