ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Байден на онлайн-саммите G20 обсудил борьбу с терроризмом в Афганистане

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 12 октября 2021 17:58
Байден на онлайн-саммите G20 обсудил борьбу с терроризмом в Афганистане Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден на онлайн-саммите G20 обсудил меры по борьбе с терроризмом в Афганистане. Лидеры "Большой двадцатки" подтвердили необходимость предоставления гуманитарной помощи афганцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Лидеры обсудили критически важную потребность в поддержании полной сосредоточенности на устойчивых усилиях по борьбе с терроризмом, в том числе в том, что касается угроз со стороны группировки "Исламское государство в Хорасане"", - говорится в заявлении.

Лидеры также подтвердили приверженность "предоставлению гуманитарной помощи напрямую народу Афганистана" и защите прав человека в этой стране. На саммите G20 также обсудили эвакуацию иностранцев, а также афганцев, которые помогали международной коалиции в ходе войны.

Отметим, на прошлой неделе террористы ИГ на севере Афганистана совершили теракт в мечети,в результате погибли десятки людей.

Напомним, Байден после вывода американских войск из Афганистана объявил эру "неотступной дипломатии" вместо периода "неотступной войны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Афганистан
NEWS
Новые правила проезда на карантине. С какими документами пустят в автобус и поезд: список
Новые правила проезда на карантине. С какими документами пустят в автобус и поезд: список
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков