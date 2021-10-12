Байден на онлайн-саммите G20 обсудил борьбу с терроризмом в Афганистане

Президент США Джо Байден на онлайн-саммите G20 обсудил меры по борьбе с терроризмом в Афганистане. Лидеры "Большой двадцатки" подтвердили необходимость предоставления гуманитарной помощи афганцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

"Лидеры обсудили критически важную потребность в поддержании полной сосредоточенности на устойчивых усилиях по борьбе с терроризмом, в том числе в том, что касается угроз со стороны группировки "Исламское государство в Хорасане"", - говорится в заявлении.

Лидеры также подтвердили приверженность "предоставлению гуманитарной помощи напрямую народу Афганистана" и защите прав человека в этой стране. На саммите G20 также обсудили эвакуацию иностранцев, а также афганцев, которые помогали международной коалиции в ходе войны.