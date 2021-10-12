ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Байден на онлайн-саміті G20 обговорив боротьбу з тероризмом в Афганістані

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 12 жовтня 2021 17:58
Байден на онлайн-саміті G20 обговорив боротьбу з тероризмом в Афганістані Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден на онлайн-саміті G20 обговорив заходи по боротьбі з тероризмом в Афганістані. Лідери "Великої двадцятки" підтвердили необхідність надання гуманітарної допомоги афганцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Лідери обговорили критично важливу потребу в підтримці повної зосередженості на стійких зусиллях по боротьбі з тероризмом, в тому числі в тому, що стосується загроз з боку угруповання "Ісламська держава в Хорасані"", - йдеться в заяві.

Лідери також підтвердили прихильність "наданню гуманітарної допомоги безпосередньо народу Афганістану" і захисту прав людини в цій країні. На саміті G20 також обговорили евакуацію іноземців, а також афганців, які допомагали міжнародній коаліції в ході війни.

Зазначимо, минулого тижня терористи ІД на півночі Афганістану здійснили теракт у мечеті, в результаті загинули десятки людей.

Нагадаємо, Байден після виведення американських військ з Афганістану оголосив еру "невідступної дипломатії" замість періоду "невідступної війни".

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Афганистан
NEWS
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків