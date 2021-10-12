Байден на онлайн-саміті G20 обговорив боротьбу з тероризмом в Афганістані

Президент США Джо Байден на онлайн-саміті G20 обговорив заходи по боротьбі з тероризмом в Афганістані. Лідери "Великої двадцятки" підтвердили необхідність надання гуманітарної допомоги афганцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

"Лідери обговорили критично важливу потребу в підтримці повної зосередженості на стійких зусиллях по боротьбі з тероризмом, в тому числі в тому, що стосується загроз з боку угруповання "Ісламська держава в Хорасані"", - йдеться в заяві.

Лідери також підтвердили прихильність "наданню гуманітарної допомоги безпосередньо народу Афганістану" і захисту прав людини в цій країні. На саміті G20 також обговорили евакуацію іноземців, а також афганців, які допомагали міжнародній коаліції в ході війни.