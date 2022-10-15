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Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Американський лідер підписав указ, яким уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена виділити на підтримку української армії 725 мільйонів доларів.

Відповідні кошти підуть на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку для бійців ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що у рамках нового пакету допомоги на 725 мільйонів доларів США направлять боєприпаси та бронемашини Humvee.

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