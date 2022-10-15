Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Відповідні кошти підуть на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку для бійців ЗСУ.

Американський лідер підписав указ, яким уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена виділити на підтримку української армії 725 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що у рамках нового пакету допомоги на 725 мільйонів доларів США направлять боєприпаси та бронемашини Humvee.

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