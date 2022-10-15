Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Американский лидер подписал указ, которым уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена выделить в поддержку украинского армии 725 миллионов долларов.
Соответствующие средства пойдут на предметы оборонного назначения, услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку для бойцов ВСУ.
Напомним, ранее СМИ писали, что в рамках нового пакета помощи на 725 миллионов долларов США направят боеприпасы и бронемашины Humvee.
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