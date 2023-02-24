Байден не очікував побачити Зеленського живим після початку війни, - NYT

Президент США Джо Байден був одним з політиків, які вважали, що главу України Володимира Зеленського можуть вбити під час наступу російських військ, оскільки той вважався однією з головних цілей Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Ще у перші дні повномасштабного вторгнення Байден пропонував Зеленському евакуюватися та керувати урядом у вигнанні. У своїх приватних бесідах із колегами він висловлювався щодо своїх телефонних розмов із Зеленським і навіть похмуро зазначав, що, можливо, говорить із мерцем.

Але президент США і, мабуть, увесь демократичний світ, були раді, коли з'ясувалося, що Зеленський не просто колишній комедійний актор.

До війни президенти не були добре знайомі один з одним, проте за рік, під час візиту Джо Байдена до Києва, який заздалегідь не анонсувався, глави держав уже вітали один одного як старі друзі.

"Як діти? - запитав Зеленського Байден, - дивовижно тебе бачити", - додав він також, можливо, все ще не вірячи, що українському президенту вдалося вижити, незважаючи на всі спроби Кремля його вбити.

Зі свого боку, Зеленський запитував Байдена про першу леді Джилл Байден, а той відповідав, що в неї все добре, що вона все ще викладає.

Упродовж року, коли формувалося партнерство України та США, між очільниками держав виникали непорозуміння.

Офіційні особи, які погодилися говорити на умовах анонімності, розповіли, що коли Байден скаржився на те, що після затвердження пакета військової допомоги Україні на 113 млрд доларів, Зеленському все було замало, він вимагав більше, більше і швидше. Знадобилися місяці, перш ніж сторони почали краще розуміти один одного.

Але й тепер, незважаючи на спільну мету, Байден все ж не хоче надмірно провокувати Володимира Путіна, намагаючись уникнути можливого ядерного конфлікту. Тому Україна й не отримує всього необхідного озброєння, проте Зеленський навчився повільно долати опір і зрештою отримувати те, що хоче.