Байден не ожидал увидеть Зеленского живым после начала войны, - NYT

Президент США Джо Байден был одним из политиков, считавших, что главу Украины Владимира Зеленского могут убить во время наступления российских войск, поскольку тот считался одной из главных целей Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Еще в первые дни полномасштабного вторжения Байден предлагал Зеленскому эвакуироваться и руководить правительством в изгнании. В своих частных беседах с коллегами он высказывался по поводу своих телефонных разговоров с Зеленским и даже угрюмо отмечал, что, возможно, говорит с мертвецом.

Но президент США и, пожалуй, весь демократический мир были рады, когда выяснилось, что Зеленский не просто бывший комедийный актер.

До войны президенты не были хорошо знакомы друг с другом, однако через год, во время визита Джо Байдена в Киев, который заранее не анонсировался, главы государств уже приветствовали друг друга как старые друзья.

"Как дети? - спросил Зеленского Байден, - удивительно тебя видеть", - добавил он также, возможно, все еще не веря, что украинскому президенту удалось выжить, несмотря на все попытки Кремля его убить.

Со своей стороны, Зеленский спрашивал Байдена о первой леди Джилл Байден, а тот отвечал, что у нее все хорошо, что она все еще преподает.

За год, когда формировалось партнерство Украины и США, между главами государств возникали недоразумения.

Официальные лица, которые согласились говорить на условиях анонимности, рассказали, что когда Байден жаловался, что после утверждения пакета военной помощи Украине на 113 млрд долларов, Зеленскому все было мало, он требовал больше, больше и быстрее. Потребовались месяцы, прежде чем стороны стали лучше понимать друг друга.

Но и сейчас, несмотря на общие цели, Байден все же не хочет чрезмерно провоцировать Владимира Путина, пытаясь избежать возможного ядерного конфликта. Поэтому Украина и не получает всего необходимого вооружения, однако Зеленский научился медленно преодолевать сопротивление и получать то, что хочет.