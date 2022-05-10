Байден обязал провайдеров в США обеспечить интернетом малоимущих

Президент США Джо Байден объявил о новых обязательствах для 20 интернет-провайдеров по расширению доступного высокоскоростного Интернета для десятков миллионов американцев с низким уровнем доходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.