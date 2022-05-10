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Байден обязал провайдеров в США обеспечить интернетом малоимущих

Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден объявил о новых обязательствах для 20 интернет-провайдеров по расширению доступного высокоскоростного Интернета для десятков миллионов американцев с низким уровнем доходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Высокоскоростной интернет больше не роскошь, а необходимость. Интернет изменит жизнь людей от Аппалачей до Бруклина", - заявил президент США.

Байден сообщил, что 20 интернет-провайдеров согласились либо увеличить скорость, либо снизить цены, чтобы предложить американцам доступ к дешевому интернету. Подразумевается, что американцы будут платить до 30 долларов за высокоскоростное подключение. Байден также анонсировал выделение 65 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры для расширения доступа к интернету пользователей во всех регионах страны.

Ранее Байден заявил, что закон о ленд-лизе для Украины приведет к затратным для США шагам, но прятаться от российской агрессии будет еще затратнее.

Мы также писали о том, что Байден высвободил рекордные объемы нефти без консультаций с партнерами.

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