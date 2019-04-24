Байден объявит об участии в выборах президента США 25 апреля, - AP

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Предполагается, что Джо Байден станет лидером гонки демократов

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, 25 апреля, намерен объявить о решении участвовать в президентских выборах 2020 года. Об этом сообщил знакомый с его планами источник, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Анонимный собеседник издания также рассказал, что на понедельник, 29 апреля, у Байдена запланирована встреча с избирателями в Питтсбурге.

Как отмечает издание, объявление 76-летнего Байдена о своем решении ознаменует начало президентских праймериз демократов в начале 2020 года, к которым сейчас готовятся уже более 20 кандидатов.

Байдена с учетом его высокого авторитета в политике США называют лидером гонки.

Свою предвыборную кампанию экс-вице-президент планирует построить на том, что он сможет объединить нацию и победить действующего президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально объявит о своем участии в выборах президента США 2020 года в среду, 24 апреля, в видеообращении.