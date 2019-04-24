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Байден оголосить про участь у виборах президента США 25 квітня, - AP

Новини » Політика    24.04.2019 - 04:42
Байден оголосить про участь у виборах президента США 25 квітня, - AP
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Передбачається, що Джо Байден стане лідером перегонів демократів

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден у четвер, 25 квітня, має намір оголосити про рішення брати участь у президентських виборах 2020 року. Про це повідомило знайоме з його планами джерело, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Анонімний співрозмовник видання також розповів, що на понеділок, 29 квітня, у Байдена запланована зустріч із виборцями в Піттсбурзі.

Як зазначає видання, оголошення 76-річного Байдена про своє рішення ознаменує початок президентських праймеріз демократів на початку 2020 року, до яких зараз готуються вже понад 20 кандидатів.

Байдена з урахуванням його високого авторитету в політиці США називають лідером гонки.

Свою передвиборчу кампанію екс-віце-президент планує побудувати на тому, що він зможе об'єднати націю і перемогти чинного президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосить про свою участь у виборах президента США 2020 року у середу, 24 квітня, у відеозверненні.

 

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