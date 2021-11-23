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Байден оголосив про випуск 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву США

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Вівторок 23 листопада 2021 14:42
Байден оголосив про випуск 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Білий дім задіє стратегічний нафтовий резерв в рамках глобальних зусиль країн-споживачів енергії, щоб зупинити стрімке зростання цін на паливо у 2021 році. В цілому США випустять 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Скоординоване використання запасів США, Індії, Китаю, Японії, Республіки Корея і Великобританії є першим подібним кроком у своєму роді.

Міністерство енергетики США забезпечить випуск 50 млн барелів зі стратегічного нафтового резерву двома способами:

  • 32 млн барелів будуть обміном протягом наступних кількох місяців, вивільняючи нафту, яка в кінцевому підсумку повернеться в стратегічний нафтовий резерв в найближчі роки;
  • 18 млн барелів стануть прискореним продажем нафти, яку раніше санкціонував Конгрес США, протягом наступних кількох місяців.

"Президент готовий вжити додаткових заходів, якщо буде потрібно, і готовий використовувати всі свої повноваження, працюючи в координації з рештою світу для підтримки адекватних поставок у міру виходу з пандемії", - йдеться в заяві Білого дому.

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