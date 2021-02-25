Байден объявил режим бедствия в Оклахоме из-за снежной бури

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил режим бедствия в штате Оклахома из-за снежной бури. Он также одобрил выделение дополнительного финансирования для жителей.
Об этом сообщает The Hill.
Дополнительные выплаты получат жители и малые предприятия в 16 округах штата.
По данным издания, помощь, вероятно, будет покрывать оплату временного и ремонт постоянного жилья, а также льготные займы на покрытие расходов, связанных с имуществом.
Более того, в соответствии с принятой декларацией о бедствии, все муниципалитеты и округа Оклахомы получат государственную помощь на "ремонт инфраструктуры и на другие затраты, связанные с реагированием на зимнюю непогоду".
Аналогичные меры приняты в отношении Техаса и Луизианы.
Напомним, в начале прошлой недели Техас накрыла снежная буря, в результате чего без света остались более 2 млн человек.
Кроме того, в результате экстремальных холодов в семи штатах США погибли не менее 58 человек. Больше всего жертв в Техасе и их число может увеличиться.
Добавим, что президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Эта мера поможет направить масштабное федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды.