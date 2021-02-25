UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден объявил режим бедствия в Оклахоме из-за снежной бури

Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил режим бедствия в штате Оклахома из-за снежной бури. Он также одобрил выделение дополнительного финансирования для жителей.

Об этом сообщает The Hill.

Дополнительные выплаты получат жители и малые предприятия в 16 округах штата.

По данным издания, помощь, вероятно, будет покрывать оплату временного и ремонт постоянного жилья, а также льготные займы на покрытие расходов, связанных с имуществом.

Более того, в соответствии с принятой декларацией о бедствии, все муниципалитеты и округа Оклахомы получат государственную помощь на "ремонт инфраструктуры и на другие затраты, связанные с реагированием на зимнюю непогоду".

Аналогичные меры приняты в отношении Техаса и Луизианы.

Напомним, в начале прошлой недели Техас накрыла снежная буря, в результате чего без света остались более 2 млн человек.

Кроме того, в результате экстремальных холодов в семи штатах США погибли не менее 58 человек. Больше всего жертв в Техасе и их число может увеличиться.

Добавим, что президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Эта мера поможет направить масштабное федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденОклахома
Читайте также
Украина назначила посла в США. Им стала бывшая глава Минфина
Резников выступил за скорейшее включение США в нормандский формат. И назвал причину
Прогноз погоды