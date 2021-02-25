Байден оголосив режим лиха в Оклахомі через сніжну бурю

Додаткові виплати отримають жителі і малі підприємства в 16 округах штату.

За даними видання, допомога, ймовірно, буде покривати оплату тимчасового і ремонт постійного житла, а також пільгові позики на покриття витрат, пов'язаних з майном.

Більш того, згідно з прийнятою декларацією про лихо, всі муніципалітети та округу Оклахоми отримають державну допомогу на ремонт інфраструктури та на інші витрати, пов'язані з реагуванням на зимову негоду".

Аналогічні заходи прийняті у відношенні Техасу і Луїзіани.