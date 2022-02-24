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Байден объявил новые мощные санкции против России из-за вторжения в Украину

Автор: Анастасия Рокитна, Валерия Полищук

Сегодня утром Российская Федерация начала полномасштабное наступление на Украину. Из-за этого американский лидер Джо Байден заявил о введении новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление Байдена.

"Сегодня я разрешаю новые мощные санкции и экспортные ограничения против РФ. Это создаст большие затраты для российской экономики сразу со временем. Мы преднамеренно структурировали их таким образом, чтобы они повлияли на Россию и минимально сказались на США и союзниках", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что США вводят санкции против четыре крупнейших российских банков, расширяют санкционный список российскими элитами и их семьями.

"Эти люди наживаются на кремлевской политике и мы усилим эти меры против коррумпированных миллиардеров. Ранее мы остановили способность России одалживать у нас на международных рынках, теперь это расширяется на приватный промышленный сектор", - подчеркнул Байден.

При этом он подчеркнул, что действие некоторых санкций будет видно через время.

"Наши действия и наших союзников почти на половину уменьшат способность экспортировать России высокотехнологический экспорт. Также повредит возможности создавать космические и другие разработки и ограничит долгосрочные стратегические амбиции", - подчеркнул Байден.

Он также добавил, что для российского бизнеса ограничат возможность проводить операции в долларах и евро, а также йенах и фунтах.

Россия напала на Украину 24 февраля

Сегодня утром Россия начала наступление на Украину. В частности, российские войска вторглись на территорию страны с северного, южного направлений.

По состоянию на сейчас, идут ожесточенные бои по всем направлениям. Украинские военные дают отпор.

Напомним, с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.

Отметим, НАТО выразило поддержку Украине. Заявило о высокой цене для агрессора и призвало всех противостоять его вторжению.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байден