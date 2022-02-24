Байден оголосив нові потужні санкції проти Росії через вторгнення в Україну

Сьогодні вранці Російська Федерація почала повномасштабний наступ на Україну. Через це американський лідер Джо Байден заявив про введення нових санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ Байдена.
"Сьогодні я дозволяю нові потужні санкції та експортні обмеження проти РФ. Це створить великі витрати для російської економіки відразу з часом. Ми навмисно структурували їх таким чином, щоб вони вплинули на Росію і мінімально позначилися на США і союзниках", - заявив Байден.
Він підкреслив, що США вводять санкції проти чотири найбільших російських банків, розширюють санкційний список російськими елітами та їхніми сім'ями.
"Ці люди наживаються на кремлівській політиці і ми посилимо ці заходи проти корумпованих мільярдерів. Раніше ми зупинили здатність Росії позичати у нас на міжнародних ринках, тепер це розширюється на приватний промисловий сектор", - підкреслив Байден.
При цьому він підкреслив, що дія деяких санкцій буде видно через час.
"Наші дії і наших союзників майже на половину зменшать здатність експортувати Росії високотехнологічний експорт. Також зашкодить можливості створювати космічні та інші розробки і обмежить довгострокові стратегічні амбіції", - підкреслив Байден.
Він також додав, що для російського бізнесу обмежать можливість проводити операції в доларах та євро, а також ієнах та фунтах.
Сьогодні вранці Росія почала наступ на Україну. Зокрема, російські війська вторглися на територію країни з Північного, Південного напрямків.
Станом на зараз, йдуть запеклі бої в усіх напрямках. Українські військові дають відсіч.
Нагадаємо, з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.
Відзначимо, НАТО висловило підтримку Україні. Заявило про високу ціну для агресора і закликало всіх протистояти його вторгненню.