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Байден объявил о новой программе приема беженцев из Украины

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Вашингтон, Четверг 21 апреля 2022 17:29
Байден объявил о новой программе приема беженцев из Украины Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американский президент Джо Байден объявил о новой программе "Единство в поддержку Украины". Она позволит украинским беженцам эмигрировать из Европы непосредственно в США по ускоренной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина на заявление Байдена во время онлайн-выступления.

"Я сегодня объявляю о программе "Единство в поддержку Украины" для того, чтобы украинцы, которые спасаются, могли прибывать непосредственно к США. Это новая гуманитарная программа, которая дополнит другие юридические механизмы оказания помощи беженцам. Мы ускорим этот процесс, чтобы украинцы из Европы могли мигрировать в США. Особенно те, кто имеет спонсоры, или те, кто имеет здесь родственников. Процедура приема украинских беженцев будет ускорена", - рассказал президент.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам. Средства также пойдут на программы и оборудование для пограничного контроля.

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