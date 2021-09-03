ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Калифорнии: что известно

Новина українською →
Калифорния, Пятница 03 сентября 2021 09:39
Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Калифорнии: что известно Фото: в Калифорнии бушует пожар (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Калифорнии бушуют лесные пожары. Несколько тысяч спасателей пытаются потушить огонь, в штате объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу президента США Джо Байдена.

По словам Байдена, к настоящему времени в результате этого пожара было сожжено более 80 тысяч гектаров земли.

Глава Белого дома также сообщил, что вчера вечером он одобрил объявление о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи с пожаром.

В связи с этим он дал указание помочь местным властям в проведении спасательных и восстановительных работ. Лесные пожары произошли в середине августа в горном районе на востоке штата.

Напомним, в Калифорнии из-за риска пожаров закрыли все национальные парки.

Отметим, пожары в Калифорнии угрожают жилым районам тысячи людей эвакуировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Калифорния Пожар
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин