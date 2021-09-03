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Байден оголосив надзвичайну ситуацію в Каліфорнії: що відомо

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Каліфорнія, П'ятниця 03 вересня 2021 09:39
Байден оголосив надзвичайну ситуацію в Каліфорнії: що відомо Фото: у Каліфорнії вирує пожежа (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Каліфорнії вирують лісові пожежі. Декілька тисяч рятувальників намагаються загасити вогонь, у штаті оголосили надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку президента США Джо Байдена.

За словами Байдена, до теперішнього часу в результаті цієї пожежі було спалено більше 80 тисяч гектарів землі.

Очільник Білого дому також повідомив, що вчора ввечері він схвалив оголошення про надзвичайну ситуацію в Каліфорнії у зв'язку з пожежею.

У зв'язку з цим він дав вказівку допомогти місцевій владі у проведенні рятувальних і відновлювальних робіт. Лісові пожежі стались в середині серпня в гірському районі на сході штату.

Нагадаємо, у Каліфорнії через ризик пожеж закрили всі національні парки.

Зазначимо, пожежі в Каліфорнії загрожують житловим районам, тисячі людей евакуювали.

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Джозеф Байден Калифорния Пожежа
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