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Байден объяснил слова про Путина "убийцу": мне задали вопрос, я ответил

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Вашингтон, Понедельник 20 сентября 2021 16:29
Байден объяснил слова про Путина "убийцу": мне задали вопрос, я ответил Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден объяснил свои слова, когда он назвал "убийцей" российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что просто ответил на поставленный вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Сообщается, что речь об этом идет в новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты. В частности, в ней описан разговор Байдена и Путина после того скандального заявления. Как отмечают журналисты, Путин заявил, что расстроен в связи с тем, что американский президент назвал его "убийцей".

В ответ Байден отметил, что его комментарий в интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу "не был чем-то преднамеренным".

"Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему", - заявил президент США.

Напомним, в марте Байден на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей, ответил утвердительно.

Но после женевского саммита он заявил, что этот вопрос больше подниматься не будет.

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