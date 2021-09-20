Байден объяснил слова про Путина "убийцу": мне задали вопрос, я ответил
Президент США Джо Байден объяснил свои слова, когда он назвал "убийцей" российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что просто ответил на поставленный вопрос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Сообщается, что речь об этом идет в новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты. В частности, в ней описан разговор Байдена и Путина после того скандального заявления. Как отмечают журналисты, Путин заявил, что расстроен в связи с тем, что американский президент назвал его "убийцей".
В ответ Байден отметил, что его комментарий в интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу "не был чем-то преднамеренным".
"Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему", - заявил президент США.
Напомним, в марте Байден на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей, ответил утвердительно.
Но после женевского саммита он заявил, что этот вопрос больше подниматься не будет.